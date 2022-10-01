В субботу, 1 октября, свой дебютный матч в Премьер-лиге проведет Роберто Де Дзерби, последней командой которого был донецкий Шахтер. Новый клуб итальянского наставника, Брайтон, встретится с Ливерпулем на "Энфилде".

Трансляция

Встречу четвертой и девятой команд АПЛ смотрите на setantasports.com. Начнется она в 17:00 по киевскому времени. Комментатор игры – Дмитрий Джулай.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цимикас – Эллиот, Фабинью, Тьяго Алькантара– Салах, Нуньес, Луис Диас.

Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Вебстер – Марч, Грос, Мак Аллистер, Кайседо, Эступиньян – Троссар, Велбек.

Арбитры

Главный рефери – Энди Медли, ассистенты: Дерек Итон, Стив Мередит, четвертый рефери – Тони Харрингтон, судьи VAR: Саймон Хупер, Даррен Канн.

Де Дзерби в Брайтоне

Текущая форма

Парадоксально, но Брайтон перед битвой с Ливерпулем расположился выше, чем его именитый соперник. Впрочем, потенциальная субботняя победа хозяев уменьшит разрыв между командами до одного очка.

Прогнозировать общее положение команд и игровую форму довольно непросто, учитывая почти месячное отсутствие матчей АПЛ. У Ливерпуля все же ситуация получше. Пока Брайтон находился без официальных матчей, команда Юргена Клоппа дважды сыграла в Лиге чемпионов. Сначала Ливерпуль потерпел болезненное поражение от Наполи (1:4), а затем исправился и победил Аякс (2:1).

Неоднозначности и интриги добавляет смена тренера у Брайтона. Роберто Де Дзерби после прощания с Шахтером нашел новую команду и в субботу дебютирует в новой роли. Итальянец подхватывает очень добротный коллектив ушедшего в Челси Грэма Поттера и должен продолжить фантастическую работу предшественника. Впрочем, мы будем ждать и новых идей Де Дзерби, которому, к сожалению, в Шахтере помешали обстоятельства.

Сейчас имеем сухие факты – в последних турах Ливерпуль понемногу сглаживает неудачный старт в АПЛ, а Брайтон сохраняет место на вершине. Стоит добавить, что команда Поттера пропустила меньше всего в лиге (5 голов).

Салах и Матип празднуют гол в ворота Аякса

История противостояний

После выхода Брайтона в АПЛ команды провели между собой десять поединков. И только в одном победу праздновал новичок элитного дивизиона. Однако тенденция в последние годы несколько изменилась. После шести поражений подряд Брайтон исправил ситуацию: победа и две ничьих в четырех предыдущих поединках.

В минувшем сезоне Ливерпуль потерял преимущество на "Энфилде" в два мяча (как следствие, ничья 2:2). А во втором круге победил соперника на выезде 2:0.

Хендерсон против Лалланы

Кадровая ситуация

Лазарет Ливерпуля начинает пустеть. Накануне вернулись в общую группу Ибрагима Конате и Джордан Хендерсон. Но все еще не могут помочь команде травмированные Кейта, Окслейд-Чемберлен и Робертсон.

У Брайтона уже длительное время вне игры находится поляк Якуб Модер. Экс-футболист Ливерпуля Адам Лаллана также пропустил последние матчи Брайтона и даже попробовал себя в роли тренера после ухода Поттера. Ожидается, что на принципиальное противостояние с экс-одноклубниками Адам будет доступен тренерскому штабу "чаек".