После трех туров у мерсисайдцев было всего два очка – даже у Борнмута было на одно больше. "Вишни", как говорится, попали под горячую руку. Уже на 6-й минуте Ливерпуль забил дважды. Роберто Фирмино сначала ассистировал Диасу, а затем – Эллиоту. Это было только начало. Еще до перерыва чудо-гол забил Трент Александер-Арнольд, после чего отличились Фирмино и Ван Дейк.

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Впервые в истории Ливерпуль забил в матче АПЛ 5 голов за один тайм. Судьба победителя была определена, но подопечные Клоппа не собирались расслабляться. Во втором тайме Борнмут пропустил еще 4 мяча. Автором одного из них стал Фабио Карвалью – первый гол португальца за мерсисайдцев. Фирмино и Диас оформили по дублю, а еще один гол "вишни" забили в свои ворота.

9:0 – самая крупная победа в тренерской карьере Юргена Клоппа и первый триумф Ливерпуля в текущем чемпионате. Третий раз в истории клуба "красные" выиграли матч чемпионата с разницей в 9 голов (в АПЛ это первый случай). Роберто Фирмино забил 100-й гол за мерсисайдцев.

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