Матч 2-го тура АПЛ между Ливерпулем и Бернли стал историческим из-за довольно необычного события.

Бернли стал автором интересного достижения – игроки команды вышли на поле под номерами с 1-го по 11-ый, сообщает твиттер SquadNumbers.

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Это первый подобный случай с сезона 1998/99 – тогда Чарльтон стал последней командой, игроки которого вышли исключительно под классическими номерами.

К слову, наблюдать за онлайн-трансляцией матча Ливерпуль – Бернли можно на "Футбол 24". Мерсисайдцы вышли вперед на 18 минуте благодаря голу Жоты с передачи Цимикаса.

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