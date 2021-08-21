Ливерпуль уверенно одолел Бернли (2:0) во втором туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Мерсисайдцы начали активно, а вывел их вперед Жота после великолепного паса Цимикаса. Бернли имел несколько возможностей сравнять счет, но ударам не хватало точности.

Ливерпуль в родных стенах уверенно победил Бернли

Удвоил преимущество Ливерпуля Мане, который в одно касание прошил голкипера после ассиста Александер-Арнольда. Финальный свисток зафиксировал победу "красных" со счетом 2:0.

Команда Юргена Клоппа набрала 6 очков после двух туров, а Бернли с нулем зачетных баллов остался на дне турнирной таблицы.