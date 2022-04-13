Ливерпуль принимает Бенфику в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Матч Ливерпуль – Бенфика стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры доступна на онлайн-сервисе MEGOGO. Компания открыла бесплатный доступ ко всему футбольному контенту.

Ливерпуль выиграл первый матч со счетом 3:1, поэтому Юрген Клопп решил дать отдых лидерам между двумя поединками с Ман Сити. Салах, Мане, ван Дейк, Алесандер-Арнольд и Фабиньо неожиданно оказались в запасе. Роман Яремчук начинает игру со скамейки запасных Бенфики.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Гомес, Конате, Матип, Цимикас – Кейта, Милнер, Хендерсон – Жота, Фирмино, Диас.

Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориджи, Александер-Арнольд, Эллиот.

Бенфика: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Эвертон, Вайгль, Таарабт, Гонсалвеш – Нуньес, Рамуш.

Запасные: Лейте, Мейте, Сеферович, Яремчук, Мариу, Лазаро, Радоньич, Диас, Альмейда, Бернарду, Альваро, Морато.

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