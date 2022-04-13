После жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов можно посочувствовать пиренейским коллективам, ведь они получили в пару сильнейшие команды Европы. Тем не менее, два испанца уже прошли в полуфинал – и если в классе Бензема Реала никто не сомневался, то проход Вильяреала в противостоянии с Баварией стал главной сенсацией. Между тем перед первыми матчами сенсация казалась более вероятной в Португалии, где Бенфика встречалась с Ливерпулем.

Лиссабонцы в текущем сезоне творили чудеса, выбив значительно более мощный ПСВ из плей-офф квалификации ЛЧ, выжив в группе с Баварией и Барселоной и выбив сильнейший Аякс в 1/8 финала. "Орлам" на протяжении всего сезона предсказывали скорый вылет из еврокубков, ведь они не демонстрировали чего-то невероятного – да еще страдали от скандалов и игрового спада. Тем не менее, стальной характер португальцев вел их все дальше и дальше, словно мореплавателей Васку да Гамы в поисках Индии. Казалось, что и Ливерпуль на этом характере можно снести.

Реальность оказалась более прозаической. Бенфика в домашней встрече с мерсисайдцами быстро пропустила два гола, случайно забила после перерыва благодаря ошибке Конате и выдала 20 добротных минут с несколькими топ-моментами – а затем пропустила в третий раз. Подопечные Юргена Клоппа очень просто справились с "орлами". После этого все болельщики и эксперты дружно списали Яремчука и Ко.

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В фиаско подопечных Нелсона Вериссимо нет ничего удивительного. Их соперник держится в топ-3 клубах Европы по количеству голов, xG, передач в последнюю треть и в штрафную, а по пасам на продвижение команда лучшая. Как и за кучей других показателей. В обороне Ливерпуль тоже мощный – в чемпионате он пропустил всего 22 гола (в Европе меньше пропускает только Бавария). До ничейного поединка против Манчестер Сити мерсисайдцы победили в 10 турах АПЛ подряд, а в Лиге чемпионов они выиграли 8 из 9 матчей – суммарный счет в этом розыгрыше турнира составляет 22:8.

Очевидно, что с таким соперником третьей команде Португалии тягаться тяжело. Очевидно, что пройти в полуфинал Бенфике поможет только чудо – впрочем, списывать "орлов" на стартовый свисток не стоит. Во-первых, в ответном матче (как и в сезоне в целом) лиссабонцам нечего терять, поэтому они могут сыграть максимально смело, в свое удовольствие, на кураже. Во-вторых, мощную форму набрал Нуньес – главная звезда португальцев забил 24 гола в чемпионате (в последнем туре он оформил хет-трик), а в Лиге чемпионов в его активе 5 забитых мячей. В частности, Дарвин отличился и в воротах Ливерпуля.

В третьих, мерсисайдцы критически утомлены поединком против Манчестер Сити, в котором команда продемонстрировала крайне неоднозначный футбол. В конце концов, сам счет первого матча довольно неприятный, о чем заявил Юрген Клопп:

После половины противостояния счет 3:1 – он так же обманчив, как 2:0. Хорошая основа, но если соперники забьют один гол, как мы прочувствовали это в матче с Интером, игра изменится. Мы ощутили это, когда они забили на прошлой неделе. Нам нужно заставить их ощутить, что им дороги туда нет.

Конечно, все разговоры о плюсах Бенфики – это лишь попытка создать интригу в противостоянии, где все было понятно еще после жеребьевки. Тем не менее, Вильярреалу удалось сломать систему. Почему бы "орлам" не повторить подвиг "подводников"? И где, как не в Лиге чемпионов, должны совершаться подобные чудеса?

Кадровая ситуация

Ливерпуль подходит к встрече без кадровых потерь, но от мерсисайдцев ожидается ротация. В частности, Мане и Жота должны получить отдых, ведь они сидят на желтых карточках. Возможно, снова удастся увидеть в игре Эллиота – он неплохо проявил себя в поединке против Интера. Также возможно появление Цимикаса.

Бенфике не помогут Лукас Вериссимо и Пиньо, но без них "орлы" уже давно научились играть. Более важна потеря Рафы Силвы – он шикарно использует пространство и чрезвычайно опасен при контратаках Из-за травмы он на поле не выйдет.

Появление же Яремчука в старте выглядит сомнительным. По всей вероятности, Рома получит свой шанс в заключительной части встречи.

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Бенфика

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Фабиньо, Кейта – Салах, Фирмино, Диас

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Вайгль, Таарабт – Гонсалвеш, Рамуш, Эвертон – Нуньес

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Бенфика очень опасна на контратаках, поэтому сегодня следует ожидать выманивания мерсисайдцев на свою половину и на долгие забросы. Кроме того, "орлы" классно работают на стандартах. Учитывая ротацию Ливерпуля и довольно неоднозначную работу мерсисайдцев в обороне, сегодня вполне можно ожидать забитого в ворота Алиссона гола – возможно, гости даже откроют счет.

Впрочем, проход Бенфики в полуфинал после домашних 1:3 кажется слишком фантастическим. Подопечные Нелсона Вериссимо и с Аяксом не продемонстрировали ничего интереснее "автобуса" и серии контрвыпадов, а здесь придется выдержать давление Ливерпуля (пусть и разбавленного резервистами). Да еще и на Энфилде – за последние 30 матчей в родныхстенах мерсисайдцы проиграли только раз.

Ливерпуль значительно сильнее Бенфики. Конечно, всегда есть место для чуда, но логика заставляет ставить на подопечных Юргена Клоппа.

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