Ливерпуль – Бавария: Шакири назвал фаворита противостояния

Полузащитник Ливерпуля Шакири поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала против Баварии.

"Я обрадовался, когда узнал, что нам досталась Бавария. Я понимал уже тогда, что это будет сложный, но интересный вызов. Мы постараемся использовать слабые стороны Баварии и хотим добраться до финала – как в прошлом году.

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Я хотел вернуться на Альянц-Арену, к своему бывшему клубу, где я провел пока лучший этап в своей карьере, к своим друзьям и знакомым. Я многому научился за этот период и чувствую себя в Мюнхене как дома.

Думаю, роль лидера возьмет на себя Бавария. Они уже много лет среди лучших клубов мира и всегда борются за титул. Ливерпуль на пути туда, где Бавария уже находится", – цитирует Шакири Sport1.

Напомним, Джердан защищал цвета мюнхенцев в 2012-2015 годах.

Первый матч между этими соперниками состоится 19 февраля в Англии. Начало в 22:00.

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