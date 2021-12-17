Ливерпуль – Барселона: матч легенд состоится на два года позже запланированной даты
11:44 - Читати українською
Мерсисайдские и каталонские легенды все же сойдутся в благотворительном поединке.
Матч легенд Ливерпуля и Барселоны был запланирован еще на март 2020, однако из-за пандемии коронавируса был отменен. Новая дата – 26 марта 2022-го, сообщает официальный сайт каталонцев.
Участие в матче на Анфилде от Барселоны уже подтвердили Хавьер Савиола и Эдмилсон, а за Ливерпуль сыграют Ежи Дудек, Стив Макманаман, Владимир Шмицер и Патрик Бергер.
Деньги, которые удастся собрать с помощью этого товарищеского матча, будут направлены в фонды Barça Foundation и Forever Reds. И будут использованы для благотворительных целей.
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