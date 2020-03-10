Ливерпуль – Атлетико: предматчевая пресс-конференция Юргена Клоппа

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против Атлетико.

"Жду больше ударов по воротам. Смотрите," без ударов по воротам" звучит так, как будто у нас не было моментов, и это не так. У нас были шансы, хорошие шансы, но мы играли против, возможно, лучшей команды мира по игре в глубокой обороне. Они забили гол, в котором им повезло, а нам – нет. Это не было чем-то, к чему мы не готовились. Иногда такой футбол.

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Привезти счет 0:0 оттуда было бы замечательным результатом, но это не облегчило бы нашу задачу, потому что все равно нужно было бы забивать. С самого начала было понятно, что игра против Атлетико – это один из крупнейших вызовов в футболе. Они не выйдут с белым флагом, они бьются до конца, как и мы – и именно поэтому это противостояние такое интересное.

Сейчас перерыв, это лучшая новость. В обычных матчах мы достаточно хорошо используем перерыв. Мы извлекли урок из первой половины, показали ребятам несколько ситуаций, и во втором тайме мы очень часто играем лучше. На этот раз у нас было не 15 минут, а три недели. Мы не потратили все свое время, готовясь только к этому матчу", – цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Атлетико состоится 11 марта, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой мадридцев (1:0).

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