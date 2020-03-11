Ливерпуль – Атлетико: матч Лиги чемпионов официально состоится со зрителями

Болельщики Ливерпуля и Атлетико станут одними из немногих, кто смогут поддержать свои команды на трибунах во время поединка Лиги чемпионов.

"УЕФА и местные власти подтвердили во время встречи по безопасности на Энфилде, что матч 1/8 финала Ливерпуль – Атлетико будет открыт для болельщиков обеих команд.

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Клуб считает рекомендации правительству разумными и считает целесообразным их выполнение. Тем фанатам, которые, следуя рекомендациям правительства, решат не ехать в Ливерпуль, Атлетико возместит стоимость билетов, приобретенных на эту встречу", – говорится в заявлении на официальном сайте мадридского клуба.

Напомним, поединок состоится уже сегодня, 11 марта. Матч между Ливерпулем и Атлетико начнется в 22:00.

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