Ливерпуль – Атлетико: мадридцы будут защищать преимущество в своем лучшем составе

Атлетико объявил список игроков на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Диего Симеоне взял с собой в Англию 24 игроков, сообщает официальный твиттер клуба.

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"Матрасники" обошлись без больших потерь и смогут рассчитывать на максимально боевой состав. В частности, восстановились Жоау Фелиш, Эктор Эррера и Киран Триппьер, которые не принимали участия в домашней победе над Ливерпулем (1:0).

Напомним, вторая игра между "красными" и "матрасниками" состоится завтра (11 марта), начало в 22:00 по киевскому времени.

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