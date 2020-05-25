Ливерпуль – Атлетико: камбэк мадридцев стоил жизни десяткам болельщиков, – Sunday Times

Британская компания Edge Health провела специальное исследование последствий, которые имел для распространения пандемии коронавируса ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и мадридским Атлетико.

Поединок ЛЧ привел к 41-й смерти от печально известного COVID-19, утверждает The Sunday Times.

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Все жертвы ушли из жизни в течение 25-35 дней после матча на Энфилде. Британские специалисты считают, что 52 тысячи болельщиков (в частности, 3 тысячи из Испании) оказались под невероятной угрозой, поскольку на момент проведения поединка на Пиренеях было уже более полумиллиона больных коронавирусом. В свою очередь в Англии их было всего 100 тысяч.

Напомним, ранее специалисты утверждали, что матч той же стадии ЛЧ между испанской Валенсией и Аталантой из Бергамо привел к вспышке эпидемии в Испании.

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