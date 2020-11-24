Лидер "красных" сдал отрицательный тест на COVID-19 и имеет хорошие шансы сыграть в поединке против команды Руслана Малиновского.

По словам Юргена Клоппа, 28-летний египтянин успешно преодолел болезнь, но решение о его выходе на поле будет приниматься ближе к игре.

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"Все наши последние тесты снова были отрицательными. Салах вчера тренировался в общей группе и выглядел хорошо, но ближе к началу матча еще оценим его состояние. Мохамед только 3 дня назад вышел из карантина, поэтому посмотрим.

В целом, почему я должен предоставлять какую-либо информацию для Аталанты? Например, я не представляю, кто может выйти на поле в их составе , – цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

Матч Ливерпуль – Аталанта стартует 25 ноября в 22:00 по Киеву. Команда Клоппа набрала 9 очков и лидирует в группе. Бергамаски на третьей позиции – 4 очка. Руслан Малиновский точно не сыграет, поскольку продолжает лечиться от COVID-19.

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