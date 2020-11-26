Команда Клоппа выглядела откровенно беззубо в атаке, а гостям не хватало точности для реализации своих моментов. Впрочем, Аталанта подготовила двойной удар после перерыва.

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На 60 минуте Гомес вырезал идеальный кросс на Иличича, которому оставалось просто подставить ногу. Через 4 минуты картина повторилась. Гомес снова грузит мяч в штрафную Ливерпуля, где на этот раз нет равных Хатебуру. Голландец делает идеальную скидку на Госенса, который расстреливает Алиссона – 0:2.