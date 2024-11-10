Команда Слота переиграла Астон Виллу со счетом 2:0. Оба гола Ливерпуль забил после контратак. В первом тайме Салах разыгрался, но против него сфолили, мяч отскочил к Нуньесу, а арбитр матча не стал останавливать игру. Дарвин мощно пробил и попал точно в цель.

Ливерпуль победил Астон Виллу – Салах сделал гол + пас, мерсисайдцы оторвались от Сити на пять очков и потеряли лидера

Под конец игры Салах уже сам оформил гол. Египтянин подхватил мяч на своей половине поля, потащил его в штрафную площадь Астон Виллы и забил. К слову, 35-й раз Мохамед ассистирует и забивает в одном матче. В 11 турах Ливерпуль семь раз сохранил свои ворота "сухими".