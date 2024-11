Матч за пять очков

После сенсационного поражения Манчестер Сити для Ливерпуля наступил момент истины. Мерсисайдцы держались на вершине АПЛ, имея преимущество над "горожанами" в два очка – а домашняя победа над Астон Виллой увеличила бы гандикап до пяти. Конечно, это еще не гарантирует триумфа в АПЛ, но подопечные Арне Слота захватили бы инициативу.

Бирмингемцы тоже играли не за голый престиж. Они держались в одном зачетном балле от зоны Лиги чемпионов, однако слабая разница голов заставляла "вилланов" именно побеждать. Ничья тоже устраивала, ведь конкуренты не смогут уйти в большой отрыв – Челси и Арсенала сыграют друг с другом, а Фулхэм свой матч уже провел. Все эти коллективы имеют по 18 очков, а у четвертого Брайтона на один больше.

Бенефис Нуньеса

Главным героем в первый час встречи стал Нуньес. Над расточительством уругвайца уже даже никто не смеется, а результативность в текущем сезоне не позволяет подумать о ренессансе. 2 гола и 2 ассиста во всех турнирах до матча с Астон Виллой – маловато для форварда Ливерпуля. Почти по всем показателям Дарвин очень отстает от партнеров по атаке.

Впрочем, Арне Слот верит в своего подопечного, а тот отблагодарил победным голом с РБ Лейпциг и спасительным ассистом с Арсеналом. С Астон Виллой же Нуньес выдал настоящий бенефис, продемонстрировав как свои достоинства, так и недостатки.

Уже на 2-й минуте Дарвин мог заработать пенальти, открывшись под проникающий пас Салаха "шведой". Диего Карлос откровенно нассал на его спину, однако навыков Милевского уругвайцу не хватает. Слишком инициативно он упал, хотя ситуация была крайне похожей на фол.

