Матч за пять очков

После сенсационного поражения Манчестер Сити для Ливерпуля наступил момент истины. Мерсисайдцы держались на вершине АПЛ, имея преимущество над "горожанами" в два очка – а домашняя победа над Астон Виллой увеличила бы гандикап до пяти. Конечно, это еще не гарантирует триумфа в АПЛ, но подопечные Арне Слота захватили бы инициативу.

Бирмингемцы тоже играли не за голый престиж. Они держались в одном зачетном балле от зоны Лиги чемпионов, однако слабая разница голов заставляла "вилланов" именно побеждать. Ничья тоже устраивала, ведь конкуренты не смогут уйти в большой отрыв – Челси и Арсенала сыграют друг с другом, а Фулхэм свой матч уже провел. Все эти коллективы имеют по 18 очков, а у четвертого Брайтона на один больше.

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Бенефис Нуньеса

Главным героем в первый час встречи стал Нуньес. Над расточительством уругвайца уже даже никто не смеется, а результативность в текущем сезоне не позволяет подумать о ренессансе. 2 гола и 2 ассиста во всех турнирах до матча с Астон Виллой – маловато для форварда Ливерпуля. Почти по всем показателям Дарвин очень отстает от партнеров по атаке.

Впрочем, Арне Слот верит в своего подопечного, а тот отблагодарил победным голом с РБ Лейпциг и спасительным ассистом с Арсеналом. С Астон Виллой же Нуньес выдал настоящий бенефис, продемонстрировав как свои достоинства, так и недостатки.

Уже на 2-й минуте Дарвин мог заработать пенальти, открывшись под проникающий пас Салаха "шведой". Диего Карлос откровенно нассал на его спину, однако навыков Милевского уругвайцу не хватает. Слишком инициативно он упал, хотя ситуация была крайне похожей на фол.

Darwin Nunez падает в рамке после вызова Диего Карлоса ? Challenge early on but no Penalty pic.twitter.com/CbsNdQdLSq - Каждый клуб Премьер-лиги (@EveryPremier) 9 ноября, 2024

А на 20-й минуте Нуньес забил гол! Что больше всего удивляет – в пустые ворота (попасть в них для Дарвина всегда было проблемой). Архитектором эпизода стал Салах, который принял пас на ход от Ван Дейка и убежал от всех защитников.

Мо протащил мяч метров на 50, заставив Бейли прибегать к фолу последней надежды, однако мяч тут же подхватил Нуньес. Дарвин обошел Мартинеса и вколотил сферу в сетку. 1:0!

Нападающего следует похвалить, ведь он мог остановиться и требовать справедливого удаления. Нуньес не стал надеяться на арбитров (которые могли и проигнорировать падение), а проявил принцип непрерывности игры. Он взял ответственность на себя и не подвел.

На 27-й минуте Нуньес мог и дубль оформить, открывшись под крутой перевод Салаха на дальнюю штангу, однако Дарвин немного не успел к мячу. На 32-й же угловой бирмингемцев завершился новой контратакой со скидкой в ноги Салаху – а тот сразу же запустил передачу на ход уругвайцу. Форвард выбежал один на один, но пробил над перекладиной.

После перерыва же Дарвин принял участие в нескольких хороших комбинациях и сам неплохо пробивал с окраин штрафной, однако Мартинес не спал. В конце концов, Нуньеса заменили на 65-й минуте. На выходе имеем демонстрацию бешеной скорости, мастерства и одновременного расточительства – уругваец стал одним из архитекторов успеха Ливерпуля, однако он же оставил Астон Виллу в игре до конца матча.

В этом весь Дарвин. Наличие такого форварда на острие все еще вызывает споры в стане мерсисайдцев, но Арне Слот в него верит – и эта вера каким-то чудом заставляет Нуньеса забивать голы. Важные голы.

Салах причинил боль

Уже по описанию перфоманса Нуньеса заметно, какую огромную роль играл Салах в атаках Ливерпуля. Именно эта парочка организовали всю остроту в первом тайме. После перерыва Дарвин стал менее заметным, а вот Мохамед никуда не делся.

По продвижениям на дриблинге Салах стал лидером матча. Результат – ассист на Нуньеса и гол на 84-й минуте. Египтянин накрыл Диего Карлоса, перехватив мяч и набрав реактивную скорость. Шансов догнать Мохамеда не было, а тот вышел один на один с Мартинесом и уверенно его переиграл.

Так на табло Энфилда появился счет 2:0, который означал победу Ливерпуля. Именно с этим счетом матч и подошел к концу, но дело могло завершиться и разгромом.

Кроме бешеной скорости в 32 года, Салах разбрасывал шикарные пасы. Мохамед завершил матч в статусе лидера по передачам с продвижением, причем четыре из шести этих пасов сводили мяч в 20-метровый радиус от ворот Астон Виллы. Во втором тайме главным их адресатом стал Брэдли – к сожалению для мерсисайдцев, исполнительское мастерство Конора не позволило выжать хотя бы один момент.

Именно Салах сделал результат в этой встрече. Мохамед причинил боль футболистам и фанам Астон Виллы, однако от такого перфоманса больно и фанам Ливерпуля. Египтянин близок к уходу из клуба и особо не скрывает этого факта.

Найти вингера такого же профайла не очень трудно. Уже сейчас ходят разговоры о возможном подписании Кудуса. Но удастся ли найти вингера с таким же бешеным влиянием на игру? Вопрос риторический. Конечно, новые Салахи обязательно появятся, но нескоро – и не факт, что они окажутся в Ливерпуле. Обидно, что великая эпоха быстро подходит к концу.

8 голов

6 результативных передач



Ни один игрок не участвовал в большем количестве голов в Премьер-лиге, чем Мо Салах pic.twitter.com/2NDahGefNL - Б/Р Футбол (@brfootball) 9 ноября, 2024 г

Келлехер – теневой герой

Несмотря на многочисленные оды атаке Ливерпуля, победу над Астон Виллой нельзя назвать легкой. Бирмингемцам было трудно только в первые 10 минут, но потом команда собралась. Подопечные Унаи Эмери смогли нейтрализовать позиционное наступление мерсисайдцев – хозяева не создавали моментов из статики. Они обостряли только после контратак.

Впереди Астон Вилле было тяжелее. В первые 35 минут подопечные Унаи Эмери почти ничего не создали. Вспоминается только удар Уоткинса с угла штрафной (выше ворот) и его же падение на 23-й минуте.

Олли после контакта с Конате завалился в штрафной Ливерпуля, однако Дэвид Кут не свистнул пенальти. Более того – форварду дали желтую за симуляцию. Фаны бирмингемцев и часть нейтральных фанов не понимает, чем руководствовался рефери.

Во втором тайме Астон Вилла вообще ничего не организовала, а вот в конце первого произошло нашествие с серией голевых моментов. Помешал стал Келлехер. Именно голкипер спас Ливерпуль на 38-й минуте после углового – Онана выиграл борьбу на ближней стойке и пробил головой под перекладину. Шикарный сейв.

Именно Каомин при дальнейшем угловом потянул замыкание в упор от Диего Карлоса – ирландец отбил мяч на самой ленточке ворот!

2 хороших сэйва от Каоимхина Келлехера, чтобы отказать Астон Вилле pic.twitter.com/cZQVo66RID - Клуб каждой Премьер-лиги (@EveryPremier) 9 ноября, 2024

Атака вторым темпом продолжилась навесом из глубины на дальнюю штангу. Здесь Келлехер ошибся, пролетев мимо подачи и позволив пробить Диню – впрочем, его удар прошел с острого угла. Мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Кто знает, как бы пошел матч, если бы Астон Вилла сравняла – гостей устраивала и ничья, а сушить игру Унаи Эмери умеет. А так Ливерпуль отпраздновал победу (2:0). Вот только теперь следует ждать сообщений из лазарета – травма Александера-Арнольда уже в первом тайме явно не входила в планы Арне Слота. По мнению спортивного врача Дмитрия Бабелюка, Трент рискует вылететь на срок от трех недель до двух месяцев.

Как бы там ни было, отрыв от Манчестер Сити достиг пяти зачетных баллов. Ливерпуль захватывает инициативу в борьбе за чемпионство. Беспроигрышная серия мерсисайдцев во всех турнирах составляет аж 13 матчей – у такой машины отобрать первое место будет очень тяжело.

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