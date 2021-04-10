Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассыпался в комплиментах Тренту Александер-Арнольду за его победный мяч в игре Астон Виллы (2:1).

"Мы можем прекратить говорить о Тренте. Все согласны с тем, что он великий игрок. Невызов в сборную Англии – решение Саутгейта, нам не нужно говорить об этом каждую неделю. Нам не надо еженедельно подтверждать статус футболистов.

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:1 – видео голов и обзор матча

Я не думаю, что Трент должен что-то доказывать. Ты можешь сыграть лучший сезон в своей жизни, а тренер сборной должен принимать решения. Мы уважаем это.

Единственное, что делает Трент, – играет в свой лучший футбол. За последние 10 дней он дважды отлично сыграл, а теперь еще и забил гол. Самое главное – мы завершаем об этом говорить.

Это нормально, когда тренеры принимают решение. Если матч выигран, тренер прав, если проигран, тренер ошибается", – цитирует Клоппа BBC.

После 31-го тура АПЛ Ливерпуль расположился на 5-й строчке, отставая от Челси на два очка.

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