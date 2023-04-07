"Ван Дейк пропустил матч против Челси, но сейчас чувствует себя вполне нормально и вернулся к тренировкам. Луис Диас и Тьяго Алькантара также тренируются совершенно нормально.

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План Луиса состоит в том, что он будет на 100% доступен для Лидса. Все выглядит хорошо, но это была длинная-длинная травма, поэтому мы должны быть осторожны. Мы, вероятно, не будем привлекать его в воскресенье. У Тьяго все несколько по-другому. Он отсутствовал не так долго, уже три-четыре раза тренировался с командой и может быть доступен. Но мы должны еще проверить, как он будет чувствовать себя сегодня", – цитирует Клоппа Goal.

Матч Ливерпуль – Арсенал состоится в воскресенье (9 апреля), начало в 18:30. "Красные" должны выигрывать для сохранения надежд на топ-4, а у команды Зинченко своя задача – удержать 8 очков отрыва над Ман Сити.

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