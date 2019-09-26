Ливерпуль – Арсенал, Челси – Манчестер Юнайтед и другие пары: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка лиги

Стали известны результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка английской лиги. Эта стадия подарит болельщикам несколько классических противостояний.
Уже в 1/8 финала турнира на Энфилде сойдутся Ливерпуль и Арсенал. Зато на Стэмфорд Бридж состоится тренерская дуэль Фрэнка Лэмпарда и Уле Гуннара Сульшера.
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Все пары 4-го раунда Кубка лиги:
Эвертон – Уотфорд
Манчестер Сити – Саутгемптон
Кроули – Колчестер
Оксфорд – Сандерленд
Астон Вилла – Вулверхэмптон
Бертон – Лестер
Челси – Манчестер Юнайтед
Ливерпуль – Арсенал
Поединки этой стадии Кубка английской лиги состоятся после 28 октября.