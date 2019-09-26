toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ливерпуль – Арсенал, Челси – Манчестер Юнайтед и другие пары: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка лиги

06:00 78 Читати українською
Ливерпуль – Арсенал, Челси – Манчестер Юнайтед и другие пары: результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка лиги
Манчестер Сити – действующий обладатель трофея / Getty Images

Стали известны результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка английской лиги. Эта стадия подарит болельщикам несколько классических противостояний.

Уже в 1/8 финала турнира на Энфилде сойдутся Ливерпуль и Арсенал. Зато на Стэмфорд Бридж состоится тренерская дуэль Фрэнка Лэмпарда и Уле Гуннара Сульшера.

Кубок лиги: Челси разбомбил Гримсби, Вест Хэм без Ярмоленко опозорился в Оксфорде, МЮ прошел Рочдейл в серии пенальти

Все пары 4-го раунда Кубка лиги:

Эвертон – Уотфорд

Манчестер Сити – Саутгемптон

Кроули – Колчестер

Оксфорд – Сандерленд

Астон Вилла – Вулверхэмптон

Бертон – Лестер

Челси – Манчестер Юнайтед

Ливерпуль – Арсенал

Поединки этой стадии Кубка английской лиги состоятся после 28 октября.

blog_ava
Главные новости футбола 25 сентября: Динамо дожало Мариуполь, вылет Карпат из Кубка, Малиновский сильнее Фонсеки
07:00
39
Теги
Колчестер Колчестер Кубок английской лиги 2019/20 Лестер Сити Лестер Сити Англия Уотфорд Уотфорд Кубок английской лиги Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед Бертон Альбион Бертон Альбион Кроули Таун Кроули Таун Арсенал Арсенал Эвертон Эвертон Астон Вилла Астон Вилла Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Сандерленд Сандерленд Вулверхэмптон Вулверхэмптон Саутгемптон Саутгемптон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
19
мин
Эйбар
20:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук