Ливень голов в видеообзоре безумного матча Англия – Косово – 5:3

Битва лидеров группы А в отборе Евро-2020 завершилась невероятной перестрелкой. Смотрите видео голов и главных моментов матча Англия – Косово на сайте Футбол 24.

Англия продолжает отбор без потерь – четвертая победа в четырех матчах. Правда, старт поединка против Косова был явно не за подопечными Саутгейта – Бериша забил уже на первой минуте, воспользовавшись ошибкой Майкла Кина.

Евро-2020, квалификация: Исландия сенсационно проиграла Албании, Англия ярко перестреляла Косово

После стартового провала англичане начали крушить соперника – три ассиста Стерлинга, дубль Санчо и гол Кейна привели к погрому 5:1 еще до свистка на перерыв. Во втором тайме сборная Косова смогла приподнять голову и забила два мяча в ответ, а Кейн не реализовал пенальти: веселая победа "трех львов" – 5:3.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Команда Гарета Саутгейта лидирует в группе А с максимальным количеством очков, а Косово показало, что серьезно претендует на выход на Евро – 8 баллов и третье место.