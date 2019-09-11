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Ливень голов в видеообзоре безумного матча Англия – Косово – 5:3

08:00 8 Читати українською
Ливень голов в видеообзоре безумного матча Англия – Косово – 5:3
Англия – Косово – 5:3 – видео голов и обзор матча

Битва лидеров группы А в отборе Евро-2020 завершилась невероятной перестрелкой. Смотрите видео голов и главных моментов матча Англия – Косово на сайте Футбол 24.

 

Англия продолжает отбор без потерь – четвертая победа в четырех матчах. Правда, старт поединка против Косова был явно не за подопечными Саутгейта – Бериша забил уже на первой минуте, воспользовавшись ошибкой Майкла Кина.

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После стартового провала англичане начали крушить соперника – три ассиста Стерлинга, дубль Санчо и гол Кейна привели к погрому 5:1 еще до свистка на перерыв. Во втором тайме сборная Косова смогла приподнять голову и забила два мяча в ответ, а Кейн не реализовал пенальти: веселая победа "трех львов" – 5:3.

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Команда Гарета Саутгейта лидирует в группе А с максимальным количеством очков, а Косово показало, что серьезно претендует на выход на Евро – 8 баллов и третье место.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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