Литва – Украина: где смотреть матч онлайн – отбор Евро-2020

Литва и Украина сыграют в 5-м туре квалификации Чемпионата Европы 2020. Где смотреть матч онлайн и какой канал транслирует, узнавайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Литва – Украина, стартует в 19:00 по киевскому времени. Игра состоится в Вильнюсе на стадионе ЛФФ (Литовской футбольной федерации), который вмещает всего лишь 5067 зрителей. Для обеих команд это 9-я встреча в истории. Украина побеждала Литву 5 раз, а проиграла дважды. Интересно, что последний матч против этого соперника на выезде "сине-желтые" проиграли со счетом 0:2. Было это в рамках отбора Евро-2008.

Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020

В то же время, если брать только официальные матчи, то статистика команд выглядет равной – по две победы и поражения, а общая разница голов вообще не в нашу пользу (4:5). В одной из предыдущих игр дублем забитых мячей отмечался Андрей Шевченко, ныне главный тренер "сине-желтых".

Матч Литва – Украина смотреть онлайн можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1", начиная с 18:50. На последнем за час до игры стартует аналитическая студия. Программа "Главная команда" на канале "Футбол 1" начнется в 18:00. Сайт "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча Литва – Украина.

Команда Шевченко возглавляет группу Европейской квалификации, уверенно обходя даже основных соперников (Португалию и Сербию). Литва же находится на последнем, 5-м месте.