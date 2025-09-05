Сборная Украины U-21 в первом туре отбора на чемпионат Европы сыграет против сверстников из Литвы. Стартовые составы и бесплатная трансляция матча – в этой новости "Футбол 24".

Матч Литва U-21 – Украина U-21 состоится сегодня, 5 сентября. Стартовый свисток в городе Друскининкай на ЛСК Друскининкай Стэдиум должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть Литва U-21 – Украина U-21? Матч покажет медиасервис MEGOGO на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" и на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Также игру можно посмотреть бесплатно на официальном YouTube-канале УАФ. Трансляция доступна прямо в этой новости.

Стартовый состав Литвы U-21: Вирвилас – Саснаускас, Мажионис, Аудинис – Бурдзилаускас, Шлута, Станкявичюс, Юрьонас (к) – Андреев, Жевжиковас – Степонавичюс.

Стартовый состав Украины U-21: Крапивцов – Крупский, Холод, Мельниченко (к), Корнийчук – Кревсун, Варфоломеев, Саленко – Синчук, Пономаренко, Тутеров.