В пятницу, 5 сентября, сборная Украины U-21 стартует в квалификации на чемпионат Европы матчем против сверстников из Литвы. Где смотреть игру подскажет "Футбол 24".

В пятницу, 5 сентября, молодежная сборная Украины начнет свой путь на чемпионат Европы 2027 года. Первым соперником "сине-желтых" станет Литва. Поединок состоится в городе Друскининкай на ЛСК Друскининкай Стэдиум и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть Литва U-21 – Украина U-21? Этот и другие матчи сборной Украины в квалификации на Евро-2027 покажет медиасервис MEGOGO на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" и на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Также игру можно посмотреть на официальной странице УАФ в YouTube.

Матч Литва U-21 – Украина U-21 прокомментируют Виталий Волочай и Вадим Шевякин. Посмотреть поединок на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Второй".

Добавим, кроме Литвы, соперниками "сине-желтых" в группе Н стали молодежные сборные Венгрии, Турции и Хорватии. Финальную стадию Евро-2027 (U-21) будут принимать Албания и Сербия. По итогам этого турнира будут определяться участники Олимпиады-2028.

