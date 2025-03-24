Матч между Литвой и Финляндией в отборе к ЧМ-2026 завершился результативной ничьей (2:2). Читайте подробности на "Футбол 24".

Отбор к ЧМ-2026, 2-й тур

Литва – Финляндия – 2:2

Голы: Кучис, 39, Гинейтис, 69 – Кайринен, 3, Похьянпало, 17 (с пенальти)

В Польше очень серьёзно раскритиковали главного тренера "кадры" Михала Пробежа за игру его команды в домашнем матче с Литвой – в той встрече всё решил гол Роберта Левандовски на 81-й минуте. Но матч литовцев с Финляндией показал, что команда Эдгараса Янкаускаса не так уж проста.

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В Каунасе гостям удалось повести со счётом 2:0 уже к 17-й минуте – Кайринен забил с игры, а Похьянпало – с пенальти. Что интересно, в перерыве матча помощник тренера сборной Финляндии Тим Спарв дал короткое интервью телеканалу Yle, в котором назвал решение главного арбитра назначить пенальти в ворота сборной Литвы странным – Хоканс был сбит Гирдвайнисом уже после того, как нанёс удар по воротам и Гертмонас совершил сэйв. К слову, голевая атака гостей началась с грубой ошибки Гирдвайниса, который решил сделать поперечный пас через всё поле, и этот мяч был перехвачен.

Однако затем хозяева отыгрались: Кучис забил в позиционной атаке, а опорнику Торино Гинейтису удался мощный и точный удар с 20-25 метров.

Так Литва набрала первое очко в этом отборе.

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