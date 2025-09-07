В рамках квалификации ЧМ-2026 свои матчи выиграли сборные Нидерландов и Северной Македонии. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2026, квалификация

Литва – Нидерланды – 2:3

Голы: Гинейтис, 36, Гирдвайнис, 43 – Депай, 11, 64, Тимбер, 33

Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0

Голы: Эльмас, 15, Барди, 52, Чурлинов, 56, Камили, 82, Станковски, 90

Грузия разгромила Болгарию – представитель Колоса отметился голом

Литва в Каунасе дала фантастический бой Нидерландам, хотя матч начался неудачно. На 11-й минуте Депай замкнул прострел Гакпо и открыл счет, а на 33-й Тимбер удвоил преимущество "оранье". На тот момент гости вели по ударам со счетом 7:0, поэтому никто не надеялся на камбэк балтийцев.

Впрочем, они продемонстрировали чудеса реализации. Героем хозяев стал Гинейтис – на 36-й минуте Гитис принял прострел Ласицкаса и вколотил под правую стойку, а на 43-й он же подал со штрафного – точно на голову Гирдвайнису. Тот пробил в ближнюю девятку. 2:2! Литва сравняла счет первыми двумя ударами по воротам.

На 61-й минуте команда могла и вперед выйти в результате контратаки, которую Долзников завершал выстрелом с левого края штрафной. Вербрюгген спас Нидерланды, а на 66-й гости ответили третьим голом. На помощь "оранье" пришел Депай, который замкнул навес Дюмфриса – 2:3.

Литовцы не стушевались. До последних минут балтийцы шли вперед, организовав несколько полумоментов. Все это происходило под лозунги "Слава Украине!" с трибун. К сожалению, хозяева так и не смогли отыграться. Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Нидерландов.

В параллельной встрече Северная Македония устроила разгром Лихтенштейна – 5:0. Благодаря этому успеху балканцы вернулись на первую позицию в группе J, опередив Уэльс на четыре очка. Бельгия отстает на шесть, однако "красные дьяволы" имеют на две игры меньше.

Забарный как Мудрик, сенсационные лидеры Украины против Франции – Судакова назначили виновным, позитив и проблемы Реброва