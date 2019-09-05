toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Литва – Украина: Вернидуб поделился ожиданиями от поединка сборных

22:23 35 Читати українською
Литва – Украина: Вернидуб поделился ожиданиями от поединка сборных
Юрий Вернидуб / Униан

Экс-тренер луганской Зари Юрий Вернидуб рассказал о своем видении поединка квалификации Евро-2020 Литва – Украина.

 

"Легким матч точно не будет, как бы мы не хотели. Не все лидеры сборной сейчас в оптимальной форме. Например, Коноплянка. Евгений уже длительное время не играет. Ярмоленко только восстановился после травмы. Хорошо, что уже вернулся на поле и даже забил гол в последней игре за Вест Хэм. Это супер! Возможно, игра за сборную еще больше придаст уверенности в его силах и он выйдет на свой привычный уровень.

Рафаилов назвал причину ухода Вернидуба из Зари

У Литвы также непростая команда. В квалификации Лиги Европы Рига далеко прошла, а вылетела лишь на последней стадии отбора. Футбол у нашего соперника также не стоит на месте. Ни одна игра легко не дастся, даже с таким оппонентом. Это раньше считалось, что Литва и Латвия – это проходные команды. Сейчас будет непросто. Другое дело, что мы обязаны выигрывать у такого соперника.

Искусственное покрытие – не лучший вариант для наших ребят. Это точно могу сказать. Тренироваться на натуральном поле, а затем резко выйти на искусственное... Какого бы поколение не был газон. Это другой отскок и движение мяча. К этому аспекту наши игроки должны быть готовы.

Вернидуб рассказал, чем занимается после ухода из Зари

Смогут ли украинцы проходить насыщенную оборону литовцев? У нас достаточно квалифицированных исполнителей. Все ребята понимают, зачем их вызвали и какие перед ними стоят задачи. Ранее мы говорили, что в сборной много молодых игроков, однако сейчас они стали лидерами команды. К тому же тренерский штаб серьезно поработает над планом на игру. Думаю, что все должно сложиться успешно. Сейчас нам уже легче проходить массированный защиту через позиционную атаку.

Считаю, команда функционально готова. Уже повсюду в Европе начались чемпионаты. Где-то раньше, как в Украине, где-то позже, как в Италии. Футболисты хорошо подготовились к сезону, провели по несколько матчей. Тот же Яремчук в Бельгии, тот же Малиновский в Серии А. Они уже вошли в сезон. Не думаю, что функциональная готовность – головная боль тренерского штаба.

Мне бы очень хотелось, чтобы был счет 2:0 в пользу Украины. Этого было бы достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя и дальше двигаться в турнире. Если будет 3:1, я тоже сильно не обижусь. Самое главное – победа, все остальное – мелочи", – рассказал Вернидуб в интервью сайту "Рейтинг букмекеров".

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

blog_ava
Коноплянка дебютировал за Шахтер с ничьей против Колоса: невнятная игра и "негостеприимный жест" со стороны бразильца
13:04
1939
Теги
Евро-2020 Литва Литва Литва - Украина Украина Украина Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020
    Євро-2020 — 15:31452 Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020
19
час
:
44
мин
Украина U-21
18:30
Финляндия U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук