toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Литва – Украина: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко

17:30 69 Читати українською
Литва – Украина: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / УАФ

Сборная Украины завтра, 7 сентября, сыграет на выезде против Литвы в рамках отборочного цикла Евро-2020. Смотрите прямую трансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко на "Футбол 24".

 

УАФ на своем YouTube-канале проведет прямую трансляцию предматчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Начало в 17:30.

Ярмоленко: Никогда не считал себя неприкосновенным, тренер будет решать, кто должен выйти в основе

Завтра, 7 сентября, "сине-желтые" на искусственном газоне стадиона ЛФФ сыграют против сборной Литвы в рамках отборочного цикла Евро-2020. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Сейчас сборная Украины лидирует в своей отборочной группе, набрав 10 очков. У ближайших преследователей – Люксембурга и Сербии – по 4 пункта.

blog_ava
Два впечатляющих достижения Рамоса в видеообзоре матча Румыния – Испания – 1:2
01:02
483
Теги
Сборная Украины Украина Украина Литва Литва Литва - Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Украина U-21
18:30
Финляндия U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук