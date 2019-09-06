Литва – Украина: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко

Сборная Украины завтра, 7 сентября, сыграет на выезде против Литвы в рамках отборочного цикла Евро-2020. Смотрите прямую трансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко на "Футбол 24".

УАФ на своем YouTube-канале проведет прямую трансляцию предматчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Начало в 17:30.

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Завтра, 7 сентября, "сине-желтые" на искусственном газоне стадиона ЛФФ сыграют против сборной Литвы в рамках отборочного цикла Евро-2020. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Сейчас сборная Украины лидирует в своей отборочной группе, набрав 10 очков. У ближайших преследователей – Люксембурга и Сербии – по 4 пункта.