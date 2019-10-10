Литва – Украина: предматчевая пресс-конференция Урбонаса

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против Украины.

"Нас ожидает важная встреча, несмотря на то, что команды будут решать разные задачи. Цель сборной Литвы – взять очки. Нас устроит любой положительный результат. Сборная Украины сбалансированна во всех позициях, мы увидели в первом матче. Постараемся не повторять ошибки, которые допустили во встрече в Вильнюсе.

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Нашей команде не смогут помочь несколько важных игроков. Это Черных, Зубас, Куклис, Петравичус, Шеткус и Палионис. Но это возможность для других хорошо себя проявить. Мы смотрели видео и анализировали игру. Завтра увидите, над чем мы работали после нашего первого матча.

Наш стадион не такой, как в Харькове. И вообще сложилось впечатление, что Украина играла в Вильнюсе, как дома. Нам еще надо заслужить любовь болельщиков", – цитирует Урбонаса Tribuna.

Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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