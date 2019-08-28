Литва – Украина: на матче ожидается аншлаг, у "сине-желтых" будет мощная поддержка

Матч Литва – Украина в Вильнюсе состоится при переполненных трибунах.

Все билеты на поединок отборочного цикла Евро-2020 Литва – Украина проданы, сообщает официальный сайт Литовской футбольной федерации.

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Трибуны арены ЛФФ вмещает 5067 зрителей. При этом ожидается прибытие около тысячи болельщиков из Украины. Билеты для поклонников "сине-желтых" зарезервировала Украинская ассоциация футбола.

Добавим, что матч Литва – Украина состоится 7 сентября, начало игры в 19:00. Текстовую онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на "Футбол 24".

Напомним, сборная Украины занимает первое место в отборочной группе B Евро-2020. У подопечных Андрея Шевченко 10 очков после четырех матчей. Сборная Литвы замыкает турнирную таблицу. После трех поединков у нее только одно очко в активе.

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