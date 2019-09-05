Литва – Украина: Караваев спрогнозировал ход матча

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации к Евро-2020 против Литвы.

"В сборной у нас всегда хорошее настроение, потому как бы ни складывались дела в клубе, здесь эмоции положительные.

Литва – Украина: УЕФА назвал судей матча отбора Евро-2020

Чувствую себя хорошо. Конечно, последние два-три неделе нет игрового тонуса, как хотелось бы, но я прошел сборы, играл в начале сезона. Поэтому готов на 100 процентов.

Думаю, что у нас с Литвой будет непростой матч, потому что соперник будет настраиваться на нас, как на лидера группы. Уверен, что они закроются на своей половине поля, пойдут в глухую оборону, а мы будем пытаться раскрыть их и искать момент, чтобы забить гол", – рассказал Караваев в комментарии Команда№1.

Украина готовится к Литве: Коноплянка без кондиций, Ярмоленко берет пример с Роналду, Швед проверяет нового вратаря