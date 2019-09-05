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Литва – Украина: Караваев спрогнозировал ход матча

10:12 87 Читати українською
Литва – Украина: Караваев спрогнозировал ход матча
Александр Караваев / фото А. Осипов

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации к Евро-2020 против Литвы.

 

"В сборной у нас всегда хорошее настроение, потому как бы ни складывались дела в клубе, здесь эмоции положительные.

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Чувствую себя хорошо. Конечно, последние два-три неделе нет игрового тонуса, как хотелось бы, но я прошел сборы, играл в начале сезона. Поэтому готов на 100 процентов.

Думаю, что у нас с Литвой будет непростой матч, потому что соперник будет настраиваться на нас, как на лидера группы. Уверен, что они закроются на своей половине поля, пойдут в глухую оборону, а мы будем пытаться раскрыть их и искать момент, чтобы забить гол", – рассказал Караваев в комментарии Команда№1.

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