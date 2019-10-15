Литва – Сербия – 1:2 – видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура отбора Евро-2020 сборная Сербии на выезде в непростом матче одолела Литву и благодаря победе украинцев над португальцами сохранила шансы на выход из группы. Смотрите видео голов и обзор матча Литва – Сербия на "Футбол 24".

Евро-2020, група В

Литва – Сербия – 1:2

Голы: Казлаускас, 79 – Митрович, 49, 53

Последний раз, в официальных матчах, Литва выигрывала ровно три года назад, когда сумела на своем поле переиграть Мальту (2:0). В текущем отборе Евро-2020 в группе В "желто-зеленые" – абсолютный аутсайдер, в активе которого лишь одна ничья и одно очко. Поэтому матч против Сербии был едва ли не последним шансом хоть как-то улучшить свое турнирное положение и хлопнуть дверью напоследок. А для Сербии этот матч был важнейшим – в случае проигрыша команда теряла всякие шансы выйти напрямую из группы. В первой игре команда Любиша Тумбаковича уверенно одолела Литву (4:1) и надеялась на успех и в ответном матче.

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Первая половина встречи прошла при довольно равной игре – обе команды имели несколько возможностей огорчить своих болельщиков, однако удержали ворота сухими.

Начало второго тайма ознаменовалось голом: Александар Митрович после передачи Адема Льяича открыл счет в матче. А уже через четыре минуты сербы повторили комбинацию и забили второй: атака правым флангом закончилась ударом Адема Льяича, который бил с острого угла по воротам. Однако Митрович успел подставить ногу и, изменив тракторию полета мяча, оформить дубль. После пропущенных голов литовцы определенное время выглядели довольно растерянными и никак не могли зацепиться за мяч.

Наконец, на 79-й минуте Литва таки выстрадала свой заслуженный гол: Донатас Казлаускас, подхватив мяч на левом фланге в центре поля, промчался с ним во вратарскую и мощно пробил в ближний угол ворот. Вратарь был бессилен. Уже в добавленное время Литва могла сравнять счет: Казлаускас забросил мяч в штрафную и Каролиса Лаукжемису не хватило считанных санитметрив – мяч просвистел впритирку со стойкой ворот.

Победа дает Сербии шанс на выход из группы, поскольку поражение Поругалии от Украины (1:2) приблизило их на расстояние одного очка от чемпионов Европы.

Сербия в сложном матче одолела Литву и благодаря Украине улучшила свои шансы на выход из группы