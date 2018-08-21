Литовченко: В контракте Раванелли прописано, что при расторжении контракта одна из сторон должна заплатить большую сумму

Бывший наставник киевского Арсенала Сергей Литовченко рассказал об условиях контракта Раванелли.

"Слышал, что у Раванелли в контракте прописано, что в случае досрочного расторжения договора, одна из сторон обязана будет выплатить кругленькую сумму. Исходя из этого становится понятно, что сам Раванелли не покинет Арсенал.

Литовченко: Ни один футболист, который покинул Арсенал, не получил все ему причитающееся

Недавно мне сказал один из руководителей клуба: "Может мы и рассчитываем на то, что Фабрицио сам пойдет и заплатит нам компенсацию". Впрочем, может такое случиться, что в связи с расширением элитного дивизиона с него никто не вылетит. Но должен же быть еще и человеческий фактор", – цитирует Литовченко FootBoom.