Литовченко: Пока не решу дела с Арсеналом-Киев, не могу вести переговоры с другими клубами

Экс-наставник Арсенал-Киев Сергей Литовченко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

"Пока я не решу вопрос с Арсеналом-Киев, не могу вести переговоры с другими клубами. Мне вот только дали разрешение заниматься трудоустройством.

Кроме Могилева есть и другие звонки. Мы провели добротный сезон, футболисты и тренеры провели хороший год", – сказал он в эфире Футбол News.

Напомним, Литовченко вывел Арсенал-Киев в УПЛ, победив в Первой лиге, однако руководство клуба решило пригласить на его место Фабрицио Раванелли.

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