Бывший игрок Днепра и Динамо Геннадий Литовченко присоединился к Юрию Калитвинцеву во главе Олимпика, информирует официальный сайт клуба.

Калитвинцев официально возглавил Олимпик

Соглашение со специалистом рассчитано на 1,5 года. В тренерский штаб Калитвинцева ранее вошли пятеро специалистов: ассистенты тренера Дмитрий Гришко и Яя Туре, тренер по физподготовке Антон Дьяченко, тренер вратарей Владимир Тименко и аналитик-скаут Кирилл Мазур.

Напомним, Литовченко за свою игровую карьеру становился чемпионом СССР в составе Днепра и Динамо, выигрывал Кубок СССР и Греции, а также получил серебряные медали чемпионата Европы-1988.

В статусе ассистента тренера поработал в ЦСКА (Киев), Кривбассе и сборной Украины, а также помогал Юрию Калитвинцеву в российских Волге и Динамо. Последним местом работы была Оболонь, где Геннадий был помощником Павла Яковенко. Также Литовченко был главным тренером Металлиста, ФК Харьков, Динамо-2.

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