Скрипник реинкарнирует "мужиков". Та команда Вернидуба, которую так прозвали фанаты луганского клуба, часто мучилась в позиционных атаках, моментами разнося даже грандов на контратаках. После этого наступила эра контроля, попыток построить атакующий футбол в очень тяжелых условиях – когда у тебя нет достаточного бюджета и исполнительского класса на это, а против тебя работают убийственные автобусы. Заря в ЛЕ пыталась продолжить эти традиции, держаться своей философии. И в этом была главная ошибка. Лестер, Брага и АЕК – абсолютно тренерские проекты. Этим командам максимально удобно играть вторым номером. Скрипник дал им такую ​​возможность.

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Абу Ханна и Вернидуб хорошие защитники. Уровня группового турнира Лиги Европы как минимум. Однако они, а также фулбэки и единственный опорник часто оставались беззащитными против варварских набегов соперников. Одно дело, когда ты сидишь глубоко и имеешь поддержку полузащитников, другое – когда остаешься 1 в 1, или один против пары оппонентов. Скрипник был настолько последовательным в том, что делает и как играет его команда, что не верилось, чтобы Заря так легко вернулась в прошлое, отказалась от своего лица. Этого бы и не случилось, если бы не 3 бесславных поражения. Возможно, команда поговорила со своим тренером, как пытались динамовцы достучаться до Михайличенко в прошлом сезоне. Возможно, тренерский штаб сам твердо решил: не до красоты футбола сейчас.

Луганская команда по сути вышла играть на ноль и без нападающих. Сможем забить – хорошо. Но главное – не пропустить. Вернидуб снова был стеной. Виталий выиграл невероятные 6 воздушных дуэлей с 6, абсолютный лидер в матче, а его напарником по этому делу стал Гладкий (4 из 4), который будто бы играл классического в украинских реалиях форварда/опорника, который часто оказывался на обоих флангах ближе к своим воротам. А наиболее показательной особенностью успешного изменения стиля стала статистика выносов. Если в предыдущих матчах с Лестером, Брагой и АЕК дома было 13, и дважды 9, то в Афинах – фантастические 36 случаев игры на отбой. Карреру к такому жизнь не готовила. А тут еще и выиграли всю борьбу с откровенным преимуществом, чего не было в Киеве. И вот вам результат: АЕК с 6 стопроцентных шансов упал до 0, Заря с нуля выросла до 2.

Команда Скрипника сама по собственному желанию отдала матчи с португальцами и греками. Бесполезный контроль, попытки выходить через пас от своей штрафной, обрезки, которые приводили к расстрельным контрам. Непонятная бравада Кабаева о закрытых ртах критиков не имеет под собой никаких оснований. Луганский клуб действительно выглядел очень слабо, и разговоры о кризисе имели под собой основания. Вообще это нытье украинских футболистов, будто весь мир желает им зла, а все журналисты только и ждут их поражений, чтобы покритиковать, это еще одна большая разница с топ-чемпионатами, где давление СМИ и фанатов в миллион раз больше, и никто не жалуется. С другой стороны респект игрокам Зари за то, что количественно больше всех из наших еврокубковых представителей выходят к прессе, да и после поражений держат удар.

Возвращаясь, к игре. Потеря Михайличенко и Тымчика – это едва ли не 50% атакующей мощи. Скрипник долго не хотел принимать, что даже не безупречный футбол из прошлого сезона уже невозможно воспроизвести без Богдана и Александра. Однако результат можно добывать и со старыми конспектами Юрия Вернидуба. Когда пересмотрел первые 10-20 минут последнего матча с АЕКом, понял – сегодня как минимум удастся зацепиться за ничью. Греки были абсолютно беспомощны в позиционном футболе и на стандартах. Они были шокированы сменой стиля Зари, ведь в запорожском матче ее контроль достигал почти 70% в каждом из таймов, а в этот раз было всего 46% до перерыва.

С меньшим количеством бездумных вылазок на чужую половину защита стала значительно более гармоничной. И плевать, что количество брака выросло с 74 до 166. Ведь АЕК из 58 потерь вышел на 170! Заря обрезала легкие пути, залатала дыры и с антифутболом дотерпела до переломного момента. Везет украинским клубам на земляков в еврокубках этого сезона. То Безус удалится, а Пластун провалится с Динамо, то сейчас Шахов заработает достаточно быструю красную карточку, а Чигринский после очень надежного тайма начнет проигрывать позицию и дуэли 1 в 1. Дальше еще и повезло с первым голом – и тут Дмитрий немного помешал своему голкиперу, хотя тот все равно не имел права так выпускать снаряд. Сказалось, что Атанасиадис не играл в стартовом составе невероятные 20 месяцев!

Когда Заря забивает первой, ее трудно остановить. Соперник раскрывается, а самым можно играть на контратаках. АЕК в этом матче олицетворял собой команду Скрипника из первого круга. Цыганикс стал эдакой версией Михайличенко, разрывая правый край обороны соперника, Кабаев вколотил с более тяжелой позиции, чем в Лестере, когда промахнулся с нескольких метров. Попали на судью, который не закрывал глаза на ошибки хозяев. Все сложилось идеально, фортуна отдала за все матчи. В неидеальном по качеству и рисунку поединке Заря заработала первые очки в Лиге Европы 2020/21. Тактическая победа Скрипника. Максимально приятная на фоне провалов Луческу с Каштру. Украина не набирала очков в таблице коэффициентов невыносимые 5 матчей в еврокубках. Пока наши гранды выглядели очень печально и на двух организовали единственную победу в групповом турнире ЛЧ, Заря нашла потерянные костюмы героев.

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Эта победа должна вдохновить команду на подъем в чемпионате Украины – луганский клуб не настолько плох, чтобы занимать 9 место. Если взять метрику ожидаемых забитых и пропущенных голов, Заря стоит лучше всех в борьбе за 4 позицию. Очевидно, не хватает в деталях, но это может измениться. Игра маленькими шажками налаживается. Были проблемы с определенной неуверенностью в своих силах, однако исторический крупнейший разгром в еврокубках должен добавить и в плане психологии. Только Днепр-1 больше страдает от несоответствия созданного в воплощенного в очках: команда Йовичевича не добрала почти 6 баллов, Заря – 4.

Луганские "мужики" приучили нас, что они никогда не сдаются. Есть и у команды Скрипника такая особенность, характер воинов, которым танцевать от обороны не должно быть стыдно. Благодаря человеку, который выбился из ноунеймом в суперзвезды, шансы остались. Джейми Варди принес сумасшедшую ничью Лестеру на поле Браги, которая оставляет веру в сенсацию. Англичане досрочно вышли в плей-офф, поэтому приедут в Украину вторым составом на фоне важных боев в АПЛ, где команда Роджерса делит 3-4 места. Сейчас Зари нужно одолеть "лис", как ни фантастически это все еще звучит, и получить любой результат в матче Брага – АЕК, кроме триумфа португальцев. Если эти обстоятельства сложатся, в последнем туре надо снова выигрывать (минимально или с разницей в 2 гола, в зависимости от результата конкурентов). Невозможно трудно, но мог ли кто-то подумать, что эти шансы вообще остаются, после 3 тура?