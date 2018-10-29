"Лишь однажды Суркис купил игрока, не посоветовавшись со мной" Семин – об особенностях трансферной политики Динамо

Экс-тренер Динамо, который сейчас возглавляет московский Локомотив, Юрий Семин вспомнил период работы в киевском клубе.

"Президент Динамо Игорь Суркис был и остается владельцем клуба, тратит на него собственные средства. Но при этом, хочу особо подчеркнуть, он, прежде чем принять решение, считал необходимым каждую трансферную сделку обсудить с главным тренером. Хотя я ему не раз говорил : "Мое мнение такое-то, но платить придется вам из своего кармана, поэтому и решение за вами".

Показательная история со всем теперь известным по выступлениям за Рубин и ЦСКА полузащитником Романом Еременко, который тогда принадлежал итальянскому Удинезе. Суркис был от него не в восторге, но мы с директором клуба настояли на его годовую аренду за достаточно серьезные деньги. Через год Суркис спросил меня: "Будем его окончательно выкупать? Просят прилично, пять миллионов евро". Я ответил: "Через год Еременко будет стоить в три раза дороже".

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Так оно и получилось. В мой второй приход в Киев Динамо лидировало в чемпионате с отрывом в два очка от Шахтера. И здесь Еременко поступило предложение от казанского Рубина, выгодное и для него, и для Динамо. Суркис спросил меня: "Как быть?" Ответил: "Нам сейчас очень нелегко в этой чемпионской гонке, а без Романа будет еще труднее, можем не выдержать. Но решать вам, это ваши личные финансы". И президент все же решился продать одного из наших лидеров. В результате сделка вышла удачной, но чемпионами мы не стали. "Ты был прав", – признал впоследствии Суркис.

Лишь однажды президент киевского Динамо взял игрока, не посоветовавшись со мной, на свой страх и риск – опорного полузащитника Огнена Вукоевича с загребского Динамо. Но ни словом, ни намеком ни разу не потребовал ставить хорвата в состав. Хотя он угадал, с игроком-то Огнен оказался классным футболистом, быстро пробился в основу и в течение семи лет приносил большую пользу киевском Динамо. И что еще интересно, Суркис никогда не кичился тем, что собственноручно приобрел сильного футболиста", – цитирует Семина Sports.ru со ссылкой на автобиографию экс-тренера Динамо.

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