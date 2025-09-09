Капитан сборной Украины Николай Матвиенко не побоялся подойти к представителям СМИ после ничьей своей команды в матче с Азербайджаном (1:1).

Матвиенко стал единственным игроком сборной Украины, который пообщался с журналистами после ничьей с Азербайджаном, информирует Zorya Londonsk.

"Потеряли два очка. Я думаю, что в лагере соперника сыграл фактор смены тренера, игроки Азербайджана получили дополнительную мотивацию.

Мы ожидали, что будет тяжело, ведь перед этим соперник проиграл со счетом 0:5. Мы знали, что они сделают все возможное, чтобы взять дома очки. Они это и сделали.

Реакция Реброва на результат? Она всегда сдержанная, потому что по горячим следам никто не хочет ничего говорить. Мы обычно разбираем игры на сборах уже потом.

Почему нам сегодня было так тяжело? Мне тоже сложно объяснить это по горячим следам. Шансы на выход из группы, конечно, есть", – заявил Матвиенко.

