Полузащитник Челси и сборной Украины признался, почему не принял участия в решающей игре чемпионата Европы с Бельгией (0:0).

Накануне издание “Чемпион” разродилось инсайдом о причинах отсутствия Михаила Мудрика в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с бельгийцами. По версии портала, звезда Челси накануне игры получил травму в тренажерном зале. Сам футболист поспешил отреагировать на вышеуказанную информацию в комментариях паблика “Theukrfoot”.

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"Чемпион по бреду. Те, кто верит во всякий бред от таких чемпионов, – такие же самые Очень жаль, что у нас люди только и ищут повод, чтобы засрать. Уместнее узнать сначала правду из первых уст, а потом засирать. Травма была получена на 80-й минуте против Словакии.

Тут даже не о критике речь, а о том, как какой-то даун вбросит, и ему сразу верят. И так уже не один раз. Друзья, верьте только фактам, а не бреду, которую распространяют для сбора просмотров", – написал Мудрик.

Напомним, сборная Украины в решающем матче не смогла одолеть Бельгию (0:0) и прекратила свое участие в чемпионате Европы.

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