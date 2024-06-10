Лишь 5 из 16 клубов УПЛ планируют летние сборы за рубежом, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Колос может потерять защитника – клуб УПЛ хочет оформить камбэк игрока, которого ранее отпустил бесплатно

По информации источника, это действующие призеры – Шахтер, Динамо и Кривбасс. Кроме них, это еще Заря и Рух.

Интересно, что только киевляне местом подготовки выбрали Австрию. Все остальные будут готовиться к сезону в Словении.

Напомним, старт сезона 2024/25 в УПЛ запланирован на 3 августа.

Динамо саме собі стрельнуло в ногу: хто програв чемпіонство Шахтарю, якому нічим не поступалися, але надія є