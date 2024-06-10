Лишь 5 клубов УПЛ будут готовиться к сезону за рубежом – источник назвал места проведения сборов
12:32 - Читати українською
Большинство украинских команд решили не покидать пределы нашей страны.
Лишь 5 из 16 клубов УПЛ планируют летние сборы за рубежом, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
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По информации источника, это действующие призеры – Шахтер, Динамо и Кривбасс. Кроме них, это еще Заря и Рух.
Интересно, что только киевляне местом подготовки выбрали Австрию. Все остальные будут готовиться к сезону в Словении.
Напомним, старт сезона 2024/25 в УПЛ запланирован на 3 августа.
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