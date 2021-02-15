"Я думаю, что мюнхенская Бавария и Манчестер Сити немного опережают других. У Бавария имеети лучшая команда в Европе, Сити выиграл 16 матчей Премьер-лиги подряд. Они самые опасные клубы.

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Ювентусу еще требуется найти свою идентичность, они сильно изменились и не имеют возможностей наигрывать новые вещи где-то иначе, чем в матчах лиги", – рассказал культовый специалист в эфире Radio 1.

Напомним, что плей-офф Лиги чемпионов начнется двумя матчами 1/8 финала во вторник, 16 февраля. Италию на этой стадии турнира представляют Ювентус, римский Лацио и Аталанта.

К слову, Марчелло Липпи триумфовал в Лиге чемпионов в сезоне 1995/96 со "Старой синьорой". Еще трижды он потерпел неудачу в финалах главного еврокубка.

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