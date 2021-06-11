"Я вижу, что Италия имеет чувство собственного достоинства и способна достигать отличных результатов. Есть амбиции и прочная база, но это не похоже на 2006 год. Тогда мы сыграли больше матчей перед началом турнира. Реальность такова, что Италия всегда играет на победу в любом большом соревновании. Если нам повезет, и все игроки будут в хорошей форме, тогда все возможно.

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Я вижу двух игроков, которые могут стать решающими. Первый – Николо Барелла, потому что он делает все, что делают лучшие игроки на его позиции. Он атакует и защищается, он уверенно стреляет из-за пределов штрафной, он прототип великого полузащитника сборной. Второй – Чиро Иммобиле. Я доверяю ему и думаю, что пришел хороший момент, чтобы пожинать плоды его тяжелой работы", – приводит слова Липпи Football Italia.

Напомним, сегодня Италия откроет Евро-2020 матчем против Турции. Поединок начнется в 22:00 по Киеву.

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