Липпи: Преследователи Ювентуса не должны сдаваться

Бывший наставник туринского Ювентуса и сборной Италии Марчелло Липпи призвал клубы Серии А не опускать руки в борьбе со своей бывшей командой.

"У Ювентуса в матче против Наполи не было правильного подхода – вероятно, потому, что они знали о потере очков Интером и Лацио в своих играх. Поражение туринцев – это послание группе преследователей о том, что они не должны сдаваться.

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На мой взгляд, Ювентус пока демонстрирует лишь 60-70% своего потенциала. Несмотря на это, они проиграли всего два матча в Серии А и пробились в следующие раунды в Лиге чемпионов и Кубке Италии", – сказал Липпи в комментарии Radio GR Parlamento.

Напомним, в матче последнего тура Серии А Ювентус на выезде уступил Наполи со счетом 1:2. Туринцы продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу, обгоняя Интер на три очка.

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