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Липпи: Преследователи Ювентуса не должны сдаваться

11:35 28 Читати українською
Липпи: Преследователи Ювентуса не должны сдаваться
Марчелло Липпи / Фото из открытых источников

Бывший наставник туринского Ювентуса и сборной Италии Марчелло Липпи призвал клубы Серии А не опускать руки в борьбе со своей бывшей командой.

63’ Пьотр Зелински
86’ Лоренцо Инсинье
 
Криштиану Роналду 90’
63’ Пьотр Зелински
86’ Лоренцо Инсинье
90’ Криштиану Роналду

"У Ювентуса в матче против Наполи не было правильного подхода – вероятно, потому, что они знали о потере очков Интером и Лацио в своих играх. Поражение туринцев – это послание группе преследователей о том, что они не должны сдаваться.

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На мой взгляд, Ювентус пока демонстрирует лишь 60-70% своего потенциала. Несмотря на это, они проиграли всего два матча в Серии А и пробились в следующие раунды в Лиге чемпионов и Кубке Италии", – сказал Липпи в комментарии Radio GR Parlamento.

Напомним, в матче последнего тура Серии А Ювентус на выезде уступил Наполи со счетом 1:2. Туринцы продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу, обгоняя Интер на три очка.

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Ювентус Ювентус Наполи Наполи Италия Серия А Марчелло Липпи Марчелло Липпи Наполи - Ювентус
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