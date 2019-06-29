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Липпи поражен уровнем Де Лигта

16:04 102 Читати українською
Липпи поражен уровнем Де Лигта
Роналду против Де Лигта / ФК Ювентус

Бывший наставник туринского Ювентуса и сборной Италии Марчелло Липпи в восторге от игры, демонстрируемой защитником амстердамского Аякса Маттейсом Де Лигтом.

"Де Лигт может стать лучшим трансфером Ювентусом. Он обладает превосходными физическими данными и высоким футбольным интеллектом.

Де Лигт в Ювентус: сумма трансфера может вырасти до 80 млн евро

Я видел немало великих футболистов – Алессандро Несту, Франко Барези, Паоло Мальдини, Чиро Феррару, Фабио Каннаваро и Марко Матерацци. Однако, такого футбола в исполнении защитника в таком возрасте не видел никогда. С таким футболистом Ювентус может претендовать на успех в Лиге чемпионов", – цитирует Липпи Football Italia.

К слову, "Старая синьора" в данный момент считается главным претендентом на подписание Маттейса Де Лигта. Трансфер центрбэка может обойтися туринцам в 70-80 млн евро.

"Чтобы обыграть Лобановского, нужно самому стать Лобановским". Правила жизни Марчелло Липпи

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