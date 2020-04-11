Липпи не против снова возглавить сборную Италии

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи убежден, что есть еще порох в пороховницах.

"Больше не собираюсь тренировать клубы. Возможно, через несколько месяцев, когда пойму, что устал сидеть дома, а сборная не очень далеко от меня, я захочу вернуться.

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Но мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим", – цитирует Липпи Football-italia.

Напомним, именно под руководством 71-летнего специалиста итальянцы стали чемпионами мира в 2006-м, обыграв сборную Украины в четвертьфинале Мундиаля.

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