toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Липпи не против снова возглавить сборную Италии

10:05 20 Читати українською
Липпи не против снова возглавить сборную Италии
Марчелло Липпи / Фото Pinterest

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи убежден, что есть еще порох в пороховницах.

"Больше не собираюсь тренировать клубы. Возможно, через несколько месяцев, когда пойму, что устал сидеть дома, а сборная не очень далеко от меня, я захочу вернуться.

Головко назвал единственного тренера, которого опасался Лобановский

Но мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим", – цитирует Липпи Football-italia.

Напомним, именно под руководством 71-летнего специалиста итальянцы стали чемпионами мира в 2006-м, обыграв сборную Украины в четвертьфинале Мундиаля.

"Щоб обіграти Лобановського, потрібно самому стати Лобановським". Правила життя Марчелло Ліппі

blog_ava
Караваев: Несколько раз просил футболку у Роналду, но он не захотел обмениваться
00:20
134
Теги
Италия Италия Италия Марчелло Липпи Марчелло Липпи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
26
мин
Реймс
21:00
Тулуза
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук