Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи получил вариант с возвращением в Ювентус. Главный тренер туринцев Андреа Пирло может сохранять спокойствие. По крайней мере, пока.

72-летний специалист может в третий раз оказаться в лагере "Старой синьоры", утверждает Sportmediaset.

Итальянская федерация выбрала фаворита на должность тренера сборной

Правда, в этот раз Липпи будет работать в Ювентусе не в качестве тренера, а на административной должности. Босс "бьянконери" Андреа Аньелли хочет сделать чемпиона мира-2006 техническим директором туринцев. В этой роли он будет координировать работу трио менеджеров Недвед-Паратичи-Керубини, а также консультировать наставника первой команды Пирло.

Отметим, что Марчелло Липпи работал с Ювентусом в 1994-1999 и 2001-2004 гг. Под его руководством "Старая синьора" завоевала 5 Скудетто, Кубок Италии, 4 Суперкубка страны, а также победила в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.

"Чтобы обыграть Лобановского, нужно самому стать Лобановским". Правила жизни Марчелло Липпи