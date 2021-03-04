Экс-легионер Зари Джаба Липартия возвращается в лагерь "мужиков".

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33-летний экс-футболист будет работать в луганском клубе селекционером, сообщает официальный сайт Зари.

Напомним, Липартия выступал за луганчан с 2011 по 2017 гг. и завоевал с командой бронзовые медали украинской Премьер-лиги. Последним клубом Джабы была узбекская Бухара, где он и повесил бутсы на гвоздь в 2020 году.

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