Липартия стал селекционером Зари
15:44 - Читати українською
Селекционная служба луганского клуба усилилась бывшей звездой.
Экс-легионер Зари Джаба Липартия возвращается в лагерь "мужиков".
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33-летний экс-футболист будет работать в луганском клубе селекционером, сообщает официальный сайт Зари.
Напомним, Липартия выступал за луганчан с 2011 по 2017 гг. и завоевал с командой бронзовые медали украинской Премьер-лиги. Последним клубом Джабы была узбекская Бухара, где он и повесил бутсы на гвоздь в 2020 году.
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