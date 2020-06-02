Лион заплатил 11,5 млн за форварда Вильярреала – сумма может стать значительно больше

Камерунский нападающий Токо Экамби продолжит свои выступления в составе Лиона.

Французский грант на официальном сайте объявил о договоренности с Вильярреалом по полноценному выкупу игрока.

Лион и еще два клуба Лиги 1 проиграли суд об окончательной остановке сезона во Франции

Сумма трансфера составила 11,5 млн евро, еще 4 предусмотрены бонусами. Также Вильярреал может получить 50% с последующей продажи Экамби, если Лион сделает это до 15 сентября 2020 года. Личный контракт нападающего с "ткачами" рассчитан на четыре года.

Добавим, что Экамби начинал сезон в Вильярреале – 6 голов и 2 ассиста в 18 матчах Примеры. Статистика за полгода в Лиге 1 скромнее – 2 гола и один ассист, правда, и игр только 8.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1