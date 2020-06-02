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Лион заплатил 11,5 млн за форварда Вильярреала – сумма может стать значительно больше

20:48 14 Читати українською
Лион заплатил 11,5 млн за форварда Вильярреала – сумма может стать значительно больше
Токо Экамби / Сайт Лиона

Камерунский нападающий Токо Экамби продолжит свои выступления в составе Лиона.

Французский грант на официальном сайте объявил о договоренности с Вильярреалом по полноценному выкупу игрока.

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Сумма трансфера составила 11,5 млн евро, еще 4 предусмотрены бонусами. Также Вильярреал может получить 50% с последующей продажи Экамби, если Лион сделает это до 15 сентября 2020 года. Личный контракт нападающего с "ткачами" рассчитан на четыре года.

Добавим, что Экамби начинал сезон в Вильярреале – 6 голов и 2 ассиста в 18 матчах Примеры. Статистика за полгода в Лиге 1 скромнее – 2 гола и один ассист, правда, и игр только 8.

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Лион Лион Франция Трансферы Токо Экамби Токо Экамби Вильярреал Вильярреал
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