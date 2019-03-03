Лион забил 5 голов Тулузе, Лилль одолел Дижон: 27 тур Лиги 1, матчи воскресенья

Состоялись очередные матчи 27-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 27 тур

Генгам – Нант – 0:0

Лілль – Дижон – 1:0

Гол: Лотоа, 72 (автогол)

Ницца – Страсбур – 1:0

Гол: Атал, 20

Лион – Тулуза – 5:1

Голы: Депай, 10, Траоре, 30, Фекир, 35, Дембеле, 67, 71 – Доссеви, 15

Лилль минимально обыграл Дижон благодаря автоголу Лотоа и сохранил за собой второе место. "Доги" не проигрывают и Лиге 1 уже в течение 8-и матчей.

Будковский рассказал, почему не заиграл у Сошо

Ницца на своем поле одолела Старсбур и обошла его в турнирной таблице. Генгам, который находится на последнем месте, не проигрывает уже в трех матчах подряд. Сегодня "феремеры" расписали безголевую ничью с Нантом.

Лион не оставил шансов Тулузе, забив в ворота "фиалок" аж 5 мячей. За гостей голом престижа отметился Доссеви.