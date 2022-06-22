Вчера президент Лиона Жан-Мишель Ола продал контрольный пакет акций американскому бизнесмену, но сохранит контроль над клубом еще на три года. Следовательно, "ткачи" продолжают воплощать запланированное.

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Сегодня Лион на своем официальном сайте объявил о назначении Людовика Жюли одним из ассистентов главного тренера команды. 45-летний специалист будет отвечать за работу с нападающими. Контракт рассчитан на два сезона.

Напомним, Людовик Жюли является воспитанником Лиона, но имя себе сделал, выступая за другие клубы. В частности, провел три сезона в составе Барселоны, за которую сыграл 126 матчей (забил 26 голов и отдал 16 ассистов), выиграл Лигу чемпионов и еще по два раза – Ла Лигу и Суперкубок Испании.

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