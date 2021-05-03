Франция, Лига 1, 35-й тур

Монако – Лион – 2:3

Голы: Фолланд, 25, Бен-Йеддер, 86 (пенальти) – Депай, 57, Марсело, 77, Шерки, 89

Удаление: Какере, 70 (Л, вторая желтая карточка)

Лига 1: Сент-Этьен минимально обыграл Монпелье, Нант и Метц одержали синхронные крупные победы

После синхронных побед ПСЖ и Лилля накануне обе команды обязаны были побеждать на стадионе Луи II, чтобы сохранить шансы на чемпионство. К тому же, Лион в случае поражения мог окончательно попрощаться с надеждами на выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Равная игра в первой половине не помешала монегаскам выйти вперед на 25-й минуте. Это Кевин Фолланд после паса Бен-Йеддера выскочил на свидание с кипером и классно пробил в угол.

"Ткачи" отыгрались уже после перерыва. На 57-й Мемфис Депай сместился с правого фланга в центр, накрутил трех защитников и роскошно положил в дальний угол – 1:1! Развить успех лионцам, которые уже контролировали ход поединка, мог помешать Какере. Юный хавбек Лиона на 70-й минуте бездумно сфолил в центре поля, получил второй "горчичник" и отправился отдыхать досрочно.

Однако, подопечные Руди Гарсии нашли резервы, чтобы сыграть за себя и "за того парня". Весомую роль снова сыграл Депай. На 77-й нидерландец искусным навесом со стандарта нашел в штрафной зоне Марсело, который перевисел в воздухе всех соперников и головой направил мяч в угол.

Устрой незабываемый просмотр Лиги Чемпионов вместе с футбольным боксом от Pepsi и Lay's. Наблюдай за игрой топовых команд, попивая вкусный напиток и наслаждаясь любимыми чипсами. Футбол вкуснее с Pepsi и Lay's!

Но удержать свое преимущество в меньшинстве "ткачам" оказалось непросто. Под занавес матча Лопеш нарушил правила в своей штрафной, а Виссам Бен-Йеддер элегантно подсек мяч по центру с одиннадцатиметрового – 2:2! Однако, уже три минуты спустя Лион снова был впереди. Это Райан Шерки из пределов штрафной пробил в одно касание после паса Де Шильйо и оформил победу для гостей.

Такой итог противостояния фактически выбил Монако из чемпионской гонки. Теперь Лилль имеет 76 очков, ПСЖ – 75, Монако – 71, а у Лиона – 70 пунктов. Итак, основной задачей монегасков на финальные три тура является сохранение позиций от посягательств "ткачей". Третье место Лиги 1 дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов, а четвертое – лишь в групповой этап Лиги Европы.

Лилль снова сбросил ПСЖ с вершины – победу над Ниццей принесли роскошные голы турецких легионеров